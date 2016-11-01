Напоминание: Microsoft закроет приложение Wunderlist 6 мая
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:34
- Просмотров: 114
В декабре прошлого года Microsoft сообщила, что закроет приложение Wunderlist в пользу Microsoft To Do 6 мая.
Теперь, когда осталось два месяца, Microsoft отправляет пользователям Wunderlist следующее электронное письмо:
У нас есть важные новости для вас. Wunderlist закрывается 6 мая 2020 года. Мы надеемся, что наше новое приложение, Microsoft To Do, станет новым домом для всех ваших списков и задач. Оно создано командой Wunderlist и доступно бесплатно на Android, iOS, Windows, Mac и в Интернете.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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