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Напоминание: Microsoft закроет приложение Wunderlist 6 мая

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:34
  • Просмотров: 114


В декабре прошлого года Microsoft сообщила, что закроет приложение Wunderlist в пользу Microsoft To Do 6 мая.

Теперь, когда осталось два месяца, Microsoft отправляет пользователям Wunderlist следующее электронное письмо:

У нас есть важные новости для вас. Wunderlist закрывается 6 мая 2020 года. Мы надеемся, что наше новое приложение, Microsoft To Do, станет новым домом для всех ваших списков и задач. Оно создано командой Wunderlist и доступно бесплатно на Android, iOS, Windows, Mac и в Интернете.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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