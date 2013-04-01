Microsoft анонсировала PowerShell 7
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 23:00
- Просмотров: 78
Компания Microsoft анонсировала PowerShell 7.
Вот список новых функций:
• Распараллеливание конвейера с ForEach-Object -Parallel;
• Новые операторы:
• Тернарный оператор: a ? b : c;
• Операторы конвейерной цепи: || и &&;
• Нулевые коалесцирующие операторы: ?? и ??=;
• Упрощенный и динамический просмотр ошибок и командлет Get-Error для более простого исследования ошибок;
• Уровень совместимости, который позволяет пользователям импортировать модули в неявной сессии Windows PowerShell;
• Автоматические уведомления о новой версии;
• Возможность вызывать для вызова ресурсов DSC непосредственно из PowerShell 7 (экспериментально);
PowerShell 7 также включает несколько новых командлетов/API-интерфейсов и исправлений ошибок.
PowerShell 7 поддерживается в следующих операционных системах:
• Windows 7, 8.1 и 10;
• Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 и 2019;
• macOS 10.13+;
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)/CentOS 7+;
• Fedora 29+;
• Debian 9+;
• Ubuntu 16.04+;
• openSUSE 15+;
• Alpine Linux 3.8+;
• ARM32 и ARM64 flavors of Debian и Ubuntu;
• ARM64 Alpine Linux;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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