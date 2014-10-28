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Microsoft обновила приложение Microsoft Authenticator Beta на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 04:03
  • Просмотров: 113


Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Authenticator Beta на iOS.

Дополнительные параметры учетной записи

Компания Microsoft переработала единый интерфейс представления учетных записей в приложении Microsoft Authenticator.



Теперь каждая из ваших учетных записей развернута в полноэкранном режиме, где вы увидите дополнительные параметры, относящиеся к этой учетной записи. Цель состоит в том, чтобы облегчить вам принятие мер, если ваша учетная запись будет взломана, и оставаться в курсе безопасности вашей учетной записи, чтобы вы не были заблокированы.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья
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