Microsoft обновила приложение Microsoft Authenticator Beta на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 04:03
- Просмотров: 113
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Authenticator Beta на iOS.
Дополнительные параметры учетной записи
Компания Microsoft переработала единый интерфейс представления учетных записей в приложении Microsoft Authenticator.
Теперь каждая из ваших учетных записей развернута в полноэкранном режиме, где вы увидите дополнительные параметры, относящиеся к этой учетной записи. Цель состоит в том, чтобы облегчить вам принятие мер, если ваша учетная запись будет взломана, и оставаться в курсе безопасности вашей учетной записи, чтобы вы не были заблокированы.
Узнать другие подробности можно здесь.
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