Microsoft может сделать ребрендинг Cortana
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:13
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Брэд Симс сообщил, что внутри компании Cortana теперь называется Microsoft 365 Assistant. Учитывая фокус вокруг производительности, Microsoft может переименовать Cortana в Microsoft 365 Assistant.
В отчете Брэда Симса также упоминается, что Microsoft работает над новыми функциями программного обеспечения, включая Cortana и Surface Earbuds, которые ожидаются весной. Microsoft, очевидно, планирует расширить функцию «Play My Emails» для Outlook с поддержкой чтения информации календаря и многого другого. Эти функции будут сгруппированы в «коммутирующий» баннер, поскольку они предназначены для тех случаев, когда вы не можете смотреть на свой телефон.
Наконец, Microsoft также работает над более тесной интеграцией Cortana с Teams, что позволит помощнику, помимо прочего, отправлять файлы или создавать чаты в службе. Компания тестирует несколько разных мест, которые будут служить точкой доступа для Cortana в приложении Teams, причем одним из вариантов является панель поиска вверху.
Узнать другие подробности можно здесь.
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