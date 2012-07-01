Microsoft разрешит предприятиям настраивать карточку профиля в Outlook и других приложениях
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:36
- Просмотров: 125
Карточка профиля (иногда называемая карточкой контакта или карточкой человека) отображает подробную информацию о людях и предлагает легкий доступ к нескольким способам общения с ними. Карточка профиля будет отображаться всякий раз, когда вы наводите курсор на имя или изображение в Outlook или других приложениях и службах Office. Microsoft объявила, что позволит предприятиям настраивать карточку профиля в Outlook и других приложениях.
Например, некоторые компании часто используют идентификационные номера сотрудников. Такие компании могут добавить поле «Идентификатор сотрудника» в карточку профиля.
Этот опыт будет доступен весной 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 2
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 11502
+0Комментариев: 39420
+0Пользователей: 9983