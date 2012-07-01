Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft разрешит предприятиям настраивать карточку профиля в Outlook и других приложениях

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:36
  • Просмотров: 125


Карточка профиля (иногда называемая карточкой контакта или карточкой человека) отображает подробную информацию о людях и предлагает легкий доступ к нескольким способам общения с ними. Карточка профиля будет отображаться всякий раз, когда вы наводите курсор на имя или изображение в Outlook или других приложениях и службах Office. Microsoft объявила, что позволит предприятиям настраивать карточку профиля в Outlook и других приложениях.





Например, некоторые компании часто используют идентификационные номера сотрудников. Такие компании могут добавить поле «Идентификатор сотрудника» в карточку профиля.

Этот опыт будет доступен весной 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft анонсировала февральский пакет обновлений для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала февральский пакет обновлений для Microsoft Teams

Microsoft обновила приложение Outlook на Android

Microsoft обновила приложение Outlook на Android

Microsoft анонсировала октябрьское обновление для Office 365

Microsoft анонсировала октябрьское обновление для Office 365

Windows Phone 8.1 GDR1 можно установить на карточку MicroSD

Windows Phone 8.1 GDR1 можно установить на карточку MicroSD

Microsoft продолжает работать над Microsoft Office для iOS

Microsoft продолжает работать над Microsoft Office для iOS




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 2
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
+4  
Новостей: 11502
+0  
Комментариев: 39420
+0  
Пользователей: 9983