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Microsoft опубликовала расписание Game Stack Live

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 12:34
  • Просмотров: 86


Компания Microsoft проведёт Game Stack Live 17 и 18 марта.

Расписание мероприятия гласит:

• Запланированы сессии для игровых студий Microsoft;
• Запланирована сессия для Xbox Series X + Project xCloud;
• Запланирована сессия для DirectX и трассировки лучей;

Напомню, что конференция GDC 2020 была перенесена из-за коронавируса.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
developer.microsoft.com
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