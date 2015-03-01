Microsoft опубликовала расписание Game Stack Live
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 12:34
- Просмотров: 86
Компания Microsoft проведёт Game Stack Live 17 и 18 марта.
Расписание мероприятия гласит:
• Запланированы сессии для игровых студий Microsoft;
• Запланирована сессия для Xbox Series X + Project xCloud;
• Запланирована сессия для DirectX и трассировки лучей;
Напомню, что конференция GDC 2020 была перенесена из-за коронавируса.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
developer.microsoft.com
developer.microsoft.com
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