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Microsoft выпустит совместимость Teams-Skype в марте

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:02
  • Просмотров: 111


Microsoft позволит пользователям Teams общаться со своими контактами на потребительской версии Skype и наоборот через чат и звонки, начиная с марта этого года. Эта совместимость будет доступна для клиентов Office 365 и Microsoft 365, а развертывание должно завершиться к концу апреля 2020 года.

Пользователи должны будут использовать свои адреса электронной почты, чтобы звонить или общаться с другими пользователями на любой платформе.

Тем не менее, новая возможность не будет включена по умолчанию. В официальной рекомендации Office 365 Message Center говорится: «Администраторы, которые хотят включить эту функцию, должны будут перейти в Центр администрирования Microsoft 365> Внешний доступ и Разрешить пользователям общаться с пользователями Skype».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
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