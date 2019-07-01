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Microsoft представила обновлённый опыт поиска для службы Power BI

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:05
  • Просмотров: 132


Компания Microsoft представила расширенный опыт поиска для службы Power BI. Новое окно поиска будет доступно в верхнем заголовке службы Power BI, что позволит пользователям выполнять поиск на любой странице службы Power BI. Вы можете узнать больше ниже:

• При первом развёртывании окна поиска вы увидите пять последних запросов;
• Алгоритм поиска предложит результаты на основе вашей предыдущей активности в службе Power BI;
• На новой странице результатов поиска отобразится список контента, который соответствует ключевому слову и дополнительным метаданным, таким как тип и владелец;


Нажмите на изображение для демонстрации






Этот новый опыт поиска в Power BI распространяется с сегодняшнего дня. Он будет доступен для всех пользователей Power BI до 16 марта 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
powerbi.microsoft.com
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