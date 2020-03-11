Питер Ли стал главой Microsoft Research
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:31
- Просмотров: 117
Компания Microsoft анонсировала смену руководства Microsoft Research. Питер Ли станет новым руководителем Microsoft Research. Питер Ли уже возглавлял несколько исследовательских групп, которые разрабатывали технологии в области здравоохранения и естественных наук. В новой должности он будет курировать все лаборатории Microsoft Research и новые бизнес-возможности, основанные на исследованиях.
Microsoft также продвигает Эрика Хорвица, директора Microsoft Research Labs. Эрик Хорвиц - новый главный научный сотрудник Microsoft. Это первый случай, когда Microsoft присвоила такое звание кому-либо в компании.
Узнать другие подробности можно здесь.
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