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Питер Ли стал главой Microsoft Research

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:31
  • Просмотров: 117


Компания Microsoft анонсировала смену руководства Microsoft Research. Питер Ли станет новым руководителем Microsoft Research. Питер Ли уже возглавлял несколько исследовательских групп, которые разрабатывали технологии в области здравоохранения и естественных наук. В новой должности он будет курировать все лаборатории Microsoft Research и новые бизнес-возможности, основанные на исследованиях.

Microsoft также продвигает Эрика Хорвица, директора Microsoft Research Labs. Эрик Хорвиц - новый главный научный сотрудник Microsoft. Это первый случай, когда Microsoft присвоила такое звание кому-либо в компании.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
cnbc.com
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