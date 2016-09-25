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Microsoft отменила конференцию Build 2020 из-за коронавируса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:22
  • Просмотров: 548


Компания Microsoft отменила конференцию Build 2020. Вместо того, чтобы проводить личное мероприятие, это будет прямая трансляция. Эта новость станет разочарованием для потенциальных посетителей, которые, как правило, ценят личный аспект шоу, где они получают доступ к сети и взаимодействуют с другими разработчиками, влиятельными лицами и сотрудниками Microsoft.

Microsoft Build — это флагманское мероприятие для разработчиков, на котором люди могут узнать последние новости по разработкам Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.




Илья Источник:
zdnet.com
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