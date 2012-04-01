Microsoft не планирует развивать Visual Basic
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:08
- Просмотров: 102
Microsoft слышала отзывы о том, разработчики хотят использовать Visual Basic в .NET Core. Более ранние версии .NET Core поддерживали типы библиотек классов и консольных приложений. Начиная с .NET 5, Visual Basic будет поддерживать:
• Class Library;
• Console;
• Windows Forms;
• WPF;
• Worker Service;
• ASP.NET Core Web API;
Microsoft поддерживает эти типы приложений, чтобы обеспечить хороший путь для существующих клиентов VB, которые хотят перенести свои приложения в .NET Core. Это позволяет клиентам Visual Basic использовать преимущества новых функций платформы, таких как параллельное развертывание, кросс-платформенная поддержка, производительность и новые улучшения API.
Одним из главных преимуществ использования Visual Basic является то, что язык был стабильным в течение очень долгого времени. Значительное количество программистов, использующих Visual Basic, демонстрирует, что ценится его стабильность и описательный стиль. Забегая вперёд, Microsoft не планирует развивать Visual Basic как язык. Это поддерживает стабильность языка и поддерживает совместимость между версиями Visual Basic .NET Core и .NET Framework. Будущие функции .NET Core, требующие изменения языка, могут не поддерживаться в Visual Basic. Из-за различий в платформе будут существовать некоторые различия между Visual Basic на .NET Framework и .NET Core.
Если вы довольны .NET Framework, вы можете быть уверены, что он будет поддерживаться до тех пор, пока поддерживается Windows, поскольку он поставляется с ОС. Как клиенты Visual Basic, так и клиенты C# могут продолжать использовать .NET Framework, и им нужно совершить порт на .NET Core, только если вам нужны функции, подобные перечисленным выше. Если ваше приложение использует технологии, которые не поддерживаются в .NET Core, такие как WebForms, Workflow или WCF, возможно, вы захотите остаться на .NET Framework, потому что для порта потребуется работа для перехода на новые технологии.
Visual Studio регулярно добавляет новые функции для улучшения работы разработчиков, в том числе тех, кто использует Visual Basic и .NET Core или .NET Framework. Примером является недавнее добавление IntelliCode для Visual Basic.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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