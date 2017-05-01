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Microsoft переименовывает UI Fabric в Fluent UI

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:42
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Microsoft UI Fabric — это набор UX-фреймворков, которые разработчики могут использовать для создания кросс-платформенного интерфейса Fluent. Сегодня Microsoft объявила, что переименовывает UI Fabric в Fluent UI.

Вскоре Microsoft переименует репозиторий UI Fabric GitHub, чтобы отразить будущее видение Fluent UI. Это первый шаг к видению более упрощенной экосистемы для разработчиков.

Microsoft планирует выпустить крупное обновление для Fluent UI летом 2020 года со следующими функциями:

Улучшение производительности среды выполнения за счет оптимизации стилей. Microsoft оценивает, как можно уменьшить накладные расходы на вычисления в стиле css-in-js для улучшения производительности рендеринга;
Улучшение гибкости и состава компонентов. Используйте перехватчики React и функциональные компоненты, а также улучшения боковой поверхности API, чтобы предоставить разработчикам больше возможностей компоновки;
Обеспечение более гибкой и мощной системы тематизации. Расширьте список жетонов дизайна и улучшите инструментарий тематизации, чтобы применить ваш дизайн;
Устранение устаревшего использования React API. Это позволяет партнерам тестировать рендеринг в параллельном режиме React, что позволяет рендериться с прерыванием, снижая степень блокировки потока пользовательского интерфейса во время больших обновлений;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
developer.microsoft.com
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