Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 09:23
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Компания Microsoft объявила о том, что Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование и его возрастающее участие в решении проблемы изменения климата. Он продолжит работу в качестве технологического советника генерального директора Сатьи Наделлы и других руководителей компании.
27 июня 2008 года Гейтс перешел с повседневной должности в компании, чтобы уделять больше времени своей работе в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Он был председателем совета директоров Microsoft до 4 февраля 2014 года.
В совете директоров Microsoft теперь 12 членов, в том числе Джон Томпсон, Рейд Хоффман, Хью Джонстон, Тери Лист-Столл, нынешний генеральный директор Сатья Наделла, Сандра Петерсон, Чарльз Шарф, Арне Соренсон, Джон Стэнтон, Падмасри Воин, Пенни Прицкер и Эмма Уолмсли.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
prnewswire.com
prnewswire.com
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