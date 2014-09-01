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Microsoft проведет цифровое мероприятие 30 марта

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:36
  • Просмотров: 117


Сегодня Microsoft начала рассылать приглашения на онлайн-мероприятие, которое будет посвящено производительности. По словам Мэри Джо Фоли, Microsoft могла бы использовать это событие для анонса «Microsoft 365 for Life,», потребительской версии корпоративного пакета Microsoft 365, который сейчас включает в себя Windows 10, Office 365 и Enterprise Mobility and Security для предприятий.

Уже довольно давно поступают сообщения о потребительской версии пакета Microsoft 365, хотя до сих пор неясно, будет ли это обновление существующих пакетов (Office 365 Home и Personal) или новый пакет, предлагающий дополнительные услуги.

В дополнение к потребительскому приложению «Teams for Life», над которым Microsoft могла бы работать, Фоли также услышала о новом диспетчере паролей от Microsoft, который был бы очень интересным, если бы это было правдой.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
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