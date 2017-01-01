Microsoft запустила новый веб-сайт для Windows UI Library
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:15
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Компания Microsoft запустила новый веб-сайт для Windows UI Library (WinUI), который предоставляет больше информации о различных преимуществах современных библиотек для разработки Windows. WinUI позволяет разработчикам получать доступ и использовать элементы управления Fluent, стили и другие элементы управления UWP XAML через пакеты NuGet.
В то время как более ранние версии WinUI были ориентированы на UWP, Microsoft расширяла фреймворк. Предварительная версия WinUI 3.0 принесла с собой поддержку нативной платформы пользовательского интерфейса Windows 10. Расширенная область применения платформы означала, что разработчики могли использовать WinUI XAML с существующими приложениями WPF, Windows Forms и Win32. Веб-сайт считает WinUI современной нативной платформой пользовательского интерфейса Windows.
Win32-приложения можно запускать в Windows 10X через контейнеры. Учитывая, что большинство приложений Windows построены на этой платформе, неудивительно, что компания призывает разработчиков использовать новые технологии, чтобы расширить внедрение своей современной ОС. На веб-сайте компании отмечается, что «WinUI предлагает современную инфраструктуру пользовательского интерфейса для всех приложений Windows как в Win32, так и в UWP».
Разработчики, желающие опробовать WinUI 3.0 Alpha, могут отправиться сюда, чтобы зарегистрироваться в Insider Program. Дополнительную информацию о Windows UI Library можно найти здесь.
Илья Источник:
microsoft.github.io
microsoft.github.io
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