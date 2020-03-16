Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

GitHub купил менеджер пакетов npm

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 126


GitHub купил менеджер пакетов npm.

npm является важной частью мира jаvascript. Работа команды npm за последние 10 лет и вклад сотен тысяч разработчиков и разработчиков open source позволили npm создать более 1.3 миллиона пакетов с 75 миллиардами загрузок в месяц. Вместе они помогли jаvascript стать крупнейшей экосистемой для разработчиков в мире.

Для миллионов разработчиков, использующих общедоступный реестр npm каждый день, npm всегда будет доступен и всегда будет бесплатным. Всё внимание после закрытия сделки будет сосредоточено на:

Инвестирование в инфраструктуру реестра и платформу. Экосистема jаvascript огромна и быстро растет. Нужен надежный реестр. GitHub сделает инвестиции, необходимые для того, чтобы npm был быстрым, надежным и масштабируемым;
Улучшение основного опыта. GitHub будет работать над улучшением повседневного опыта разработчиков и сопровождающих, а также поддержит великолепную работу, уже начатую над CLI npm v7, которая останется бесплатной и с открытым исходным кодом. Некоторые более важные функции, которые GitHub волнуют, - это рабочие области, улучшения в публикации и многофакторная аутентификация;
Взаимодействие с сообществом. GitHub будет активно взаимодействовать с сообществом jаvascript, чтобы получить ваши идеи и помочь определить будущее npm;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.blog
  • 0
Похожие новости
Microsoft анонсировала изменения для GitHub

Microsoft анонсировала изменения для GitHub

Microsoft завершила процесс приобретения GitHub

Microsoft завершила процесс приобретения GitHub

Microsoft выложила MS-DOS 1.25 и 2.0 на GitHub

Microsoft выложила MS-DOS 1.25 и 2.0 на GitHub

Microsoft может приобрести GitHub

Microsoft может приобрести GitHub

Устройство под кодовым названием RM-1072 прошло сертификацию в Индонезии

Устройство под кодовым названием RM-1072 прошло сертификацию в Индонезии




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 47
Пользователей: 2
Гостей: 45
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
+13  
Новостей: 11550
+0  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9983