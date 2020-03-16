GitHub купил менеджер пакетов npm
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:01
- Просмотров: 126
GitHub купил менеджер пакетов npm.
npm является важной частью мира jаvascript. Работа команды npm за последние 10 лет и вклад сотен тысяч разработчиков и разработчиков open source позволили npm создать более 1.3 миллиона пакетов с 75 миллиардами загрузок в месяц. Вместе они помогли jаvascript стать крупнейшей экосистемой для разработчиков в мире.
Для миллионов разработчиков, использующих общедоступный реестр npm каждый день, npm всегда будет доступен и всегда будет бесплатным. Всё внимание после закрытия сделки будет сосредоточено на:
• Инвестирование в инфраструктуру реестра и платформу. Экосистема jаvascript огромна и быстро растет. Нужен надежный реестр. GitHub сделает инвестиции, необходимые для того, чтобы npm был быстрым, надежным и масштабируемым;
• Улучшение основного опыта. GitHub будет работать над улучшением повседневного опыта разработчиков и сопровождающих, а также поддержит великолепную работу, уже начатую над CLI npm v7, которая останется бесплатной и с открытым исходным кодом. Некоторые более важные функции, которые GitHub волнуют, - это рабочие области, улучшения в публикации и многофакторная аутентификация;
• Взаимодействие с сообществом. GitHub будет активно взаимодействовать с сообществом jаvascript, чтобы получить ваши идеи и помочь определить будущее npm;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.blog
github.blog
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