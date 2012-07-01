Microsoft закрыла все розничные магазины из-за коронавируса

For the safety of our customers and employees, we are closing all global Microsoft Store locations, effective immediately. For help, please visit https://t.co/tzwDaQSY0k. pic.twitter.com/KjMr8TQh3y — Microsoft Store (@MicrosoftStore) March 17, 2020

Сегодня Microsoft объявила, что закрыла все магазины из-за рисков для здоровья, связанных с пандемией коронавируса. Закрытие вступает в силу немедленно и будет продолжаться до дальнейшего уведомления компании.Microsoft также создала справочный центр для предоставления рекомендаций клиентам, на которых может повлиять это решение.