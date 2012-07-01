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Microsoft закрыла все розничные магазины из-за коронавируса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:18
  • Просмотров: 106


Сегодня Microsoft объявила, что закрыла все магазины из-за рисков для здоровья, связанных с пандемией коронавируса. Закрытие вступает в силу немедленно и будет продолжаться до дальнейшего уведомления компании.



Microsoft также создала справочный центр для предоставления рекомендаций клиентам, на которых может повлиять это решение.
Илья Источник:
twitter.com/microsoftstore
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