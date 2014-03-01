Microsoft анонсировала DirectX Developer Day
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:18
- Просмотров: 48
После новостей о том, что Game Developers Conference 2020 была перенесена на конец этого года, Microsoft объявила о серии онлайн-мероприятий, чтобы обсудить свои новейшие игровые технологии для разработчиков. Есть мероприятие Game Stack Live, которое будет транслироваться на Mixer’е, начиная с сегодняшнего дня, но команда Microsoft DirectX проведет отдельный DirectX Developer Day 19 марта.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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