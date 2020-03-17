Microsoft выпустила приложение GitHub на iOS и Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:19
- Просмотров: 112
Компания Microsoft выпустила приложение GitHub на iOS и Android.
С GitHub Mobile вы можете:
• Организуйте задачи в свайпе: Быстро обнулите свой почтовый ящик — проведите пальцем, чтобы закончить задачу, или сохраните уведомление, чтобы вернуться к нему позже;
• Оставляйте отзывы и реагируйте на проблемы: Отвечайте на комментарии, пока вы в пути;
• Просмотр и слияние запросов на вытягивание: Объединяйте и помечайте тяговые запросы, чтобы ускорить рабочий процесс, где бы вы ни находились;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.blog
github.blog
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