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Microsoft выпустила приложение GitHub на iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:19
  • Просмотров: 112


Компания Microsoft выпустила приложение GitHub на iOS и Android.



С GitHub Mobile вы можете:

Организуйте задачи в свайпе: Быстро обнулите свой почтовый ящик — проведите пальцем, чтобы закончить задачу, или сохраните уведомление, чтобы вернуться к нему позже;
Оставляйте отзывы и реагируйте на проблемы: Отвечайте на комментарии, пока вы в пути;
Просмотр и слияние запросов на вытягивание: Объединяйте и помечайте тяговые запросы, чтобы ускорить рабочий процесс, где бы вы ни находились;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.blog
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