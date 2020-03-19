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Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:33
  • Просмотров: 140


На этой неделе Microsoft Teams исполняется три года, и, чтобы отпраздновать это, Microsoft анонсировала несколько новых функций для сервиса.

Вот краткий список новых функций для Microsoft Teams:

• Подавление шума в режиме реального времени, которое может минимизировать фоновый шум;
• Функция поднятия руки, которая посылает визуальный сигнал о том, что человек хочет что-то сказать;
• Интеграция с головными устройствами RealWear для громкой связи;
• Поддержка приложения Bookings в Teams;
• Возможность выскакивать из чатов в отдельные окна;
• Автономная поддержка и поддержка низкой пропускной способности;
• Поддержка Yealink VC210;
• Поддержка Bose Noise Cancelling headphone 700 UC;

Также стоит сказать о том, Microsoft Teams теперь имеет 44 млн активных пользователей в день.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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