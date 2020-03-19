Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:33
- Просмотров: 140
На этой неделе Microsoft Teams исполняется три года, и, чтобы отпраздновать это, Microsoft анонсировала несколько новых функций для сервиса.
Вот краткий список новых функций для Microsoft Teams:
• Подавление шума в режиме реального времени, которое может минимизировать фоновый шум;
• Функция поднятия руки, которая посылает визуальный сигнал о том, что человек хочет что-то сказать;
• Интеграция с головными устройствами RealWear для громкой связи;
• Поддержка приложения Bookings в Teams;
• Возможность выскакивать из чатов в отдельные окна;
• Автономная поддержка и поддержка низкой пропускной способности;
• Поддержка Yealink VC210;
• Поддержка Bose Noise Cancelling headphone 700 UC;
Также стоит сказать о том, Microsoft Teams теперь имеет 44 млн активных пользователей в день.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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