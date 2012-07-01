Microsoft ограничила некоторые свои сервисы из-за высокого спроса
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:27
- Просмотров: 136
Microsoft уведомила пользователей Office 365 о том, что она вносит некоторые изменения в такие приложения, как Microsoft Teams и SharePoint Online.
Вот основные моменты:
• OneNote в Teams теперь будет доступен только для чтения, за исключением пользователей учебных заведений. Размер загрузки и частота синхронизации вложений также были изменены;
• Microsoft Teams пришлось снизить разрешение видеозаписи до 720p, а функция распознавания лиц была отключена;
• Бэкэндовые операции для SharePoint Online были перенесены на региональные вечерние и выходные рабочие дни, а а разрешение видео на сервисе было снижено;
• В Microsoft Stream будет отключена временная шкала людей для новых видео, а разрешение загрузки видео будет изменено на 720p;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 2
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 11589
+0Комментариев: 39424
+0Пользователей: 9984