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Microsoft ограничила некоторые свои сервисы из-за высокого спроса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:27
  • Просмотров: 136


Microsoft уведомила пользователей Office 365 о том, что она вносит некоторые изменения в такие приложения, как Microsoft Teams и SharePoint Online.

Вот основные моменты:

• OneNote в Teams теперь будет доступен только для чтения, за исключением пользователей учебных заведений. Размер загрузки и частота синхронизации вложений также были изменены;
• Microsoft Teams пришлось снизить разрешение видеозаписи до 720p, а функция распознавания лиц была отключена;
• Бэкэндовые операции для SharePoint Online были перенесены на региональные вечерние и выходные рабочие дни, а а разрешение видео на сервисе было снижено;
• В Microsoft Stream будет отключена временная шкала людей для новых видео, а разрешение загрузки видео будет изменено на 720p;



Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
petri.com
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