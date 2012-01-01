Skype имеет 40 миллионов активных пользователей в день

Наряду с множеством объявлений вокруг Microsoft 365, Teams и Edge, Microsoft также предоставила некоторые обновленные статистические данные по поводу Skype. Поскольку за последний месяц все больше людей стали оставаться дома и удаленно работать, Microsoft заявила, что число пользователей Skype выросло на 70 процентов. В настоящее время приложение имеет 40 миллионов активных пользователей в день по сравнению с прошлым месяцем.Кроме того, Microsoft заявила, что за тот же период времени количество минут звонков между абонентами Skype увеличилось на 220 процентов.