Skype имеет 40 миллионов активных пользователей в день
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:48
- Просмотров: 130
Наряду с множеством объявлений вокруг Microsoft 365, Teams и Edge, Microsoft также предоставила некоторые обновленные статистические данные по поводу Skype. Поскольку за последний месяц все больше людей стали оставаться дома и удаленно работать, Microsoft заявила, что число пользователей Skype выросло на 70 процентов. В настоящее время приложение имеет 40 миллионов активных пользователей в день по сравнению с прошлым месяцем.
Кроме того, Microsoft заявила, что за тот же период времени количество минут звонков между абонентами Skype увеличилось на 220 процентов.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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