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Microsoft анонсировала мартовский пакет обновлений для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:32
  • Просмотров: 124

Microsoft анонсировала мартовский пакет обновлений для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала мартовский пакет обновлений для Microsoft 365.

Вот список некоторых функций:

• Поддержка автономного режима и низкой пропускной способности;
• Быстрое создание сайта управления чрезвычайными ситуациями для подключения людей и информации;
• Взаимодействие с разговорами Yammer прямо в вашем почтовом ящике;
• Более лёгкое создание профессионально выглядящего контента с помощью Office Mobile;
• Совместная работа над документами и назначение задач;
• Наслаждение новым подключением в Visio для Интернета;
• Модернизация инфраструктуры печати с помощью облачного решения для печати;
• Плавное перемещение облачных файлов в OneDrive и SharePoint;
• Анонс Microsoft 365 Personal и Microsoft 365 Family;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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