Microsoft анонсировала мартовский пакет обновлений для Microsoft 365
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:32
- Просмотров: 124
Компания Microsoft анонсировала мартовский пакет обновлений для Microsoft 365.
Вот список некоторых функций:
• Поддержка автономного режима и низкой пропускной способности;
• Быстрое создание сайта управления чрезвычайными ситуациями для подключения людей и информации;
• Взаимодействие с разговорами Yammer прямо в вашем почтовом ящике;
• Более лёгкое создание профессионально выглядящего контента с помощью Office Mobile;
• Совместная работа над документами и назначение задач;
• Наслаждение новым подключением в Visio для Интернета;
• Модернизация инфраструктуры печати с помощью облачного решения для печати;
• Плавное перемещение облачных файлов в OneDrive и SharePoint;
• Анонс Microsoft 365 Personal и Microsoft 365 Family;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 2
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google Rambler
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google Rambler
+9Новостей: 11624
+1Комментариев: 39428
+0Пользователей: 9986