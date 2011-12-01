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Microsoft тестирует новый логотип для Bing

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:14
  • Просмотров: 157


Компания Microsoft работает над новым логотипом для поисковой системы Bing. Новый логотип поисковой системы является частью стиля Fluent Design.

Вот как он выглядит сейчас:



Стоит отметить, что Microsoft проводит A/B-тестирование нового логотипа Bing.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
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