Microsoft тестирует новый логотип для Bing
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:14
- Просмотров: 157
Компания Microsoft работает над новым логотипом для поисковой системы Bing. Новый логотип поисковой системы является частью стиля Fluent Design.
Вот как он выглядит сейчас:
Стоит отметить, что Microsoft проводит A/B-тестирование нового логотипа Bing.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
thurrott.com
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