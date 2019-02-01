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Microsoft обновила приложение OneDrive на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:58
  • Просмотров: 136


Компания Microsoft обновила приложение OneDrive на Android.

Вот список новых функций:

• Теперь вы можете разблокировать OneDrive с помощью лица, если ваше устройство поддерживает это;





Илья Источник:
androidpolice.com
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