Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новую версию

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.6.Вот список новых возможностей:• Исправлен ряд проблем с доступностью VoiceOver;• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли подключиться с помощью турецких учетных данных;• Сессии, отображаемые в интерфейсе переключателя, теперь упорядочены по моменту их запуска;• Нажатие кнопки «Назад» в Connection Center теперь возвращает вас к последней активной сессии;• Мыши Swiftpoint теперь освобождаются при переключении с клиента на другое приложение;• Улучшено взаимодействие со службой Windows Virtual Desktop;• Исправлены сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;