Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новую версию
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:28
- Просмотров: 119
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.6.
Вот список новых возможностей:
• Исправлен ряд проблем с доступностью VoiceOver;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли подключиться с помощью турецких учетных данных;
• Сессии, отображаемые в интерфейсе переключателя, теперь упорядочены по моменту их запуска;
• Нажатие кнопки «Назад» в Connection Center теперь возвращает вас к последней активной сессии;
• Мыши Swiftpoint теперь освобождаются при переключении с клиента на другое приложение;
• Улучшено взаимодействие со службой Windows Virtual Desktop;
• Исправлены сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 2
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
+8Новостей: 11632
+0Комментариев: 39428
+0Пользователей: 9986