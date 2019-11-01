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Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новую версию

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:28
  • Просмотров: 119

Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новую версию

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.6.

Вот список новых возможностей:

• Исправлен ряд проблем с доступностью VoiceOver;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли подключиться с помощью турецких учетных данных;
• Сессии, отображаемые в интерфейсе переключателя, теперь упорядочены по моменту их запуска;
• Нажатие кнопки «Назад» в Connection Center теперь возвращает вас к последней активной сессии;
• Мыши Swiftpoint теперь освобождаются при переключении с клиента на другое приложение;
• Улучшено взаимодействие со службой Windows Virtual Desktop;
• Исправлены сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;
Илья Источник:
onmsft.com
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