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Microsoft начала рассылать приглашения для Project Cortex Preview Program

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:26
  • Просмотров: 91

Microsoft начала рассылать приглашения для Project Cortex Preview Program

Microsoft представила Project Cortex Preview Program ещё в ноябре 2019 года.

Вот некоторые возможности Project Cortex:

• Project Cortex будет использовать искусственный интеллект, чтобы понять данные организации и автоматически организовать их в общие темы, такие как проекты и клиенты;
• Project Cortex будет давать соответствующие знания людям по всей организации через тематические карточки и тематические страницы;

Сегодня Microsoft начала рассылать приглашения для Project Cortex Preview Program.

Microsoft также отметила, что кандидатам, которые уже подали заявку, не нужно повторно подавать ее. Microsoft будет рассматривать как существующих, так и новых кандидатов в процессе отбора.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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