Microsoft начала рассылать приглашения для Project Cortex Preview Program
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:26
- Просмотров: 91
Microsoft представила Project Cortex Preview Program ещё в ноябре 2019 года.
Вот некоторые возможности Project Cortex:
• Project Cortex будет использовать искусственный интеллект, чтобы понять данные организации и автоматически организовать их в общие темы, такие как проекты и клиенты;
• Project Cortex будет давать соответствующие знания людям по всей организации через тематические карточки и тематические страницы;
Сегодня Microsoft начала рассылать приглашения для Project Cortex Preview Program.
Microsoft также отметила, что кандидатам, которые уже подали заявку, не нужно повторно подавать ее. Microsoft будет рассматривать как существующих, так и новых кандидатов в процессе отбора.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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