Microsoft тестирует тёмный режим для Bing
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:35
- Просмотров: 123
Как сообщается, Microsoft начала тестировать темный режим на Bing.com, в дополнение к новому логотипу, вдохновленному Fluent Design, который некоторые пользователи поисковой системы заметили на прошлой неделе. Хотя Microsoft пока не анонсировала поддержку темного режима для Bing, Thurrott.com поделился скриншотами Bing.com на мобильном телефоне.
Стоит отметить, что Microsoft проводит A/B-тестирование тёмного режима Bing.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
thurrott.com
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