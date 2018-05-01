Компания Microsoft анонсировала мартовский пакет обновлений для OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:54
- Просмотров: 106
Microsoft анонсировала мартовский пакет обновлений для OneDrive.
Видимость всех файловых операций является ключевой, и Microsoft постоянно работаем над тем, чтобы сделать ее максимально удобной. Всякий раз, когда вы наводите курсор мыши на файл в OneDrive и SharePoint, вы сможете сразу же увидеть множество информации о ваших файлах. В прошлом году Microsoft объявила об обновлениях файловой карты, вводящих такие функции, как «Взгляд изнутри», который будет отображать более глубокую информацию о файле, например ключевые моменты и время для чтения файла, а также «Основные моменты активности», которые будут показывать соответствующие действия, связанные с файлами, над которыми вы работаете, такие как правки, комментарии или @mentions.
Сейчас Microsoft начала развертывание дополнительного обновления для файловой карты - «Беседы». Теперь, когда вы наведете курсор мыши на файлы, которые были совместно использованы в электронной почте, приглашениях на собрания или личных чатах Teams, вы сможете увидеть эти разговоры в карточке файла и позволить пользователям вернуться к ним. Пользователи сотрудничают во многих местах, и карточка файла поможет вам вспомнить, где проходила эта работа.
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Умное управление загрузкой
Теперь вы можете автоматически настроить скорость загрузки клиента синхронизации, основываясь на доступности пропускной способности. Этот параметр позволяет клиенту синхронизации OneDrive загружать данные в фоновом режиме, используя только неиспользуемую пропускную способность и не мешая другим приложениям, использующим сеть. Этот параметр работает по протоколу Windows LEDBAT (Low Extra Delay Background Transport), который позволяет быстро передавать данные в фоновом режиме, не забивая сеть. Когда LEDBAT обнаруживает увеличенную задержку, которая указывает, что другие TCP-соединения используют пропускную способность, клиент синхронизации OneDrive уменьшит свое потребление, чтобы предотвратить помехи. Когда задержка в сети снова уменьшается, и пропускная способность освобождается, клиент синхронизации OneDrive увеличивает скорость загрузки и использует неиспользуемую пропускную способность.
Примечание: Этот параметр доступен только на устройствах под управлением Windows 10/ Windows Server 2016 или более поздней версии.
Темный режим на Android
В прошлом месяце Microsoft объявила о расширении обновления Fluent Design до OneDrive для Android. Помимо других функций, он также отметил глобальное развертывание Dark Mode на OneDrive для Android для корпоративных и личных учетных записей.
Помимо эстетической привлекательности, широко известные преимущества Dark Mode заключаются в том, что он снижает нагрузку на глаза и увеличивает время автономной работы устройства, обеспечивая бесперебойную производительность в пути.
PDF-файлы и сканы включены в «Recent View» на Android
Microsoft приносит общий опыт «Recent files» в OneDrive на Android, согласовывая его с опытом работы в Интернете и iOS. Теперь загруженные сканы и недавно просмотренные PDF-файлы будут автоматически отображаться вверху «Recent list».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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