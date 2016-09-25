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Официально: Microsoft будет проводить все внешние и внутренние мероприятия в цифровом формате до июля 2021 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 09:49
  • Просмотров: 126


Компания Microsoft заявила, что решила сделать все внешние и внутренние мероприятия цифровыми до июля 2021 года.



Вот комментарий компании:

В свете задач, поставленных Covid-19, Microsoft внимательно следит за развитием глобальной ситуации и пересматривает общую стратегию проведения мероприятий в рамках всей компании. Как компания, Microsoft приняла решение о переводе всех внешних и внутренних событий в цифровую среду до июля 2021 года. Это будет включать в себя будущий саммит MVP & RD, который в настоящее время запланирован на 28 марта - 2 апреля 2021 года. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и с нетерпением ждать возможности лично связаться с вами, когда это позволит ситуация.


Напомню, что Microsoft уже отменила ближайшие мероприятия этого года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/gcaughey
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