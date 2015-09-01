Microsoft внесла дополнительные изменения в службы Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:58
- Просмотров: 77
Две недели назад, столкнувшись с сильно возросшим использованием из-за вспышки коронавируса, Microsoft ввела некоторые ограничения для служб Microsoft 365, пытаясь снизить нагрузку на сеть и позволить этим службам функционировать в обычном режиме.
Как сообщает Мэри Джо Фоли, Microsoft предупреждает пользователей о нескольких дополнительных ухищрениях для дальнейшего снижения нагрузки на облачные службы. На этот раз изменения довольно небольшие, и они нацелены на пользователей OneDrive Files on Demand. Если вы включили предварительный просмотр больших эскизов файлов, то увидите общую иконку для файлов изображений, а не фактический предварительный просмотр изображения, чтобы предотвратить загрузку большого количества изображений при открытии проводника (или MacOS Finder).
Узнать другие подробности можно здесь.
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