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Microsoft анонсировала новые функции и интересные данные для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:26
  • Просмотров: 57


Microsoft Teams - одно из немногих приложений, в котором наблюдается беспрецедентный рост с начала пандемии коронавируса. Как и ожидалось, Microsoft анонсировала новые функции и интересные данные для Teams.

Вот самые интересные моменты:

• Прежде всего, с начала февраля по 31 марта количество еженедельных пользователей Microsoft Teams на мобильных устройствах выросло более чем в 3 раза;
• Microsoft также заметила, что количество пользователей Teams, использующих видео на собраниях Teams, выросло в два раза, а общее число видеозвонков Teams выросло более чем на 1000% в марте;
• Недавно компания заметила ежедневный рекорд в 2.7 миллиарда минут собраний за один день, что представляет собой увеличение на 200% по сравнению с 900 миллионами в середине марта;
• Китай является одним из рынков, где приложение Teams растёт очень быстро, и теперь Microsoft видит в два с лишним раза больше новых пользователей Teams в Китае каждый день по сравнению с концом января;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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