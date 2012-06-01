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Outlook в Интернете получит функцию Inbox Tabs

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:32
  • Просмотров: 96


Похоже, что Microsoft работает над новой функцией Outlook, которая поможет пользователям лучше организовать свой почтовый ящик. Утёкшие скриншоты демонстрирует новую функцию, которая позволит продвинуть идею «Focused Inbox» на шаг вперед.











Скриншоты, которые были размещены в Twitter-аккаунте, демонстрируют функцию под названием «Inbox Tabs». Идея довольно проста: она вводит различные вкладки для входящих сообщений, а не ограничивается входящими «Focused» и «Other».

Благодаря новой функции вы сможете иметь «Focused Inbox», а также вкладки «Promotions», «Social» и «Newsletters». Вы можете выбрать, какие вкладки папки «Входящие» вы хотите включить, и папка «Другое» будет продолжать существовать. Кроме того, похоже, что вы сможете реорганизовать порядок расположения вкладок.
Илья Источник:
twitter.com/mzgtwt
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