Приложение «Ваш телефон» теперь поддерживает перетаскивание файлов между ПК с Windows 10 и устройствами Samsung
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:43
- Просмотров: 134
Microsoft и Samsung развивают тесные отношения между Windows 10 и смартфонами Samsung, а новейшие и лучшие функции пользуются большим спросом у устройств корейской компании. Они единственные, кто поддерживает облачную синхронизацию буфера обмена, а также единственные, кто поддерживает RCS в приложении «Ваш телефон». Теперь телефоны Samsung получают еще одну эксклюзивную функцию - возможность перетаскивать файлы между устройствами.
Для перетаскивания файлов требуется устройство Samsung под управлением Link To Windows версии 1.5 или выше. Ваш телефон и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Кабельное соединение между устройствами не требуется.
Перетаскивание поддерживает перенос всех типов файлов, кроме папок. Вы можете передавать до 100 файлов одновременно любого типа. Ни один файл не может быть больше 512 МБ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
Похожие новости
Приложение «Ваш телефон» будет поддерживать копирование и вставку между устройствами на некоторых телефонах
Samsung и Microsoft расширили стратегическое партнерство для обеспечения унифицированного взаимодействия между мобильными устройствами
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 2
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 11670
+0Комментариев: 39429
+0Пользователей: 9986