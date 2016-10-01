Microsoft Teams получит важное улучшение
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:23
- Просмотров: 138
Во второй половине дня Microsoft отправилась в Twitter, чтобы анонсировать значительное изменение в Microsoft Teams. Компания заявила, что увеличит количество участников, одновременно рассматриваемых на этапе встречи, до 9.
We heard you! We're increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the #MicrosoftTeams meeting stage to 9. Rolling out soon. pic.twitter.com/LsRbsqHzkq— Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) April 13, 2020
Илья Источник:
twitter.com/MicrosoftTeams
twitter.com/MicrosoftTeams
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 5
Гостей: 46
Роботы: Google Yandex Rambler
Cedrickkeync Poplar LK DavidFlozy DG9 Toukachik
Пользователей: 5
Гостей: 46
Роботы: Google Yandex Rambler
+8Новостей: 11676
+0Комментариев: 39429
+0Пользователей: 9986