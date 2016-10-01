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Microsoft Teams получит важное улучшение

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:23
  • Просмотров: 138


Во второй половине дня Microsoft отправилась в Twitter, чтобы анонсировать значительное изменение в Microsoft Teams. Компания заявила, что увеличит количество участников, одновременно рассматриваемых на этапе встречи, до 9.

Илья Источник:
twitter.com/MicrosoftTeams
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