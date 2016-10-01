Microsoft Teams получит важное улучшение

We heard you! We're increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the #MicrosoftTeams meeting stage to 9. Rolling out soon. pic.twitter.com/LsRbsqHzkq — Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) April 13, 2020

Во второй половине дня Microsoft отправилась в Twitter, чтобы анонсировать значительное изменение в Microsoft Teams. Компания заявила, что увеличит количество участников, одновременно рассматриваемых на этапе встречи, до 9.