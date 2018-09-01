Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на Android до версии 45.03.4.4944.Вот список новых возможностей:• Войдите в систему с помощью учетной записи Microsoft Family, чтобы получать отчеты о веб-активности в режиме реального времени, фильтрацию контента и другие безопасные функции, помогающие детям безопасно работать на мобильных устройствах;• Общие исправления ошибок и улучшения производительности;