Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила Microsoft Edge на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:13
  • Просмотров: 178

Microsoft обновила Microsoft Edge на Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на Android до версии 45.03.4.4944.

Вот список новых возможностей:

• Войдите в систему с помощью учетной записи Microsoft Family, чтобы получать отчеты о веб-активности в режиме реального времени, фильтрацию контента и другие безопасные функции, помогающие детям безопасно работать на мобильных устройствах;
• Общие исправления ошибок и улучшения производительности;
Илья Источник:
techdows.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft Edge Beta для iOS получил обновление

Microsoft Edge Beta для iOS получил обновление

Microsoft обновила Microsoft To-Do для Android

Microsoft обновила Microsoft To-Do для Android

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление

Microsoft Edge получил обновление на Android

Microsoft Edge получил обновление на Android

Microsoft обновила Microsoft Edge и Mixer на iOS

Microsoft обновила Microsoft Edge и Mixer на iOS




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Google Yandex
+5  
Новостей: 11704
+0  
Комментариев: 39429
+0  
Пользователей: 9986