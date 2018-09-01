Microsoft обновила Microsoft Edge на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:13
- Просмотров: 178
Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на Android до версии 45.03.4.4944.
Вот список новых возможностей:
• Войдите в систему с помощью учетной записи Microsoft Family, чтобы получать отчеты о веб-активности в режиме реального времени, фильтрацию контента и другие безопасные функции, помогающие детям безопасно работать на мобильных устройствах;
• Общие исправления ошибок и улучшения производительности;
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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