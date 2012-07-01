Подписки Microsoft 365 Personal и Family доступны для всех пользователей
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:24
- Просмотров: 97
В прошлом месяце Microsoft объявила, что подписки Office 365 Personal и Home будут заменены подписками Microsoft 365 Personal и Family. Эти подписки теперь доступны каждому для покупки. Вы можете приобрести подписки Microsoft 365 Personal и Family по следующим ссылкам:
• Microsoft 365 Family – $99.99/год;
• Microsoft 365 Personal – $69.99/год;
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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