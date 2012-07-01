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Подписки Microsoft 365 Personal и Family доступны для всех пользователей

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:24
  • Просмотров: 97


В прошлом месяце Microsoft объявила, что подписки Office 365 Personal и Home будут заменены подписками Microsoft 365 Personal и Family. Эти подписки теперь доступны каждому для покупки. Вы можете приобрести подписки Microsoft 365 Personal и Family по следующим ссылкам:

Microsoft 365 Family – $99.99/год;
Microsoft 365 Personal – $69.99/год;



Илья Источник:
microsoft.com
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