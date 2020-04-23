Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft начала рекламировать новый Edge в Outlook

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:19
  • Просмотров: 86


Компания Microsoft рекламирует Microsoft Edge на Chromium в Outlook.

При открытии Outlook.com в Google Chrome Microsoft показывает объявление, предлагающее пользователям загрузить Edge на Chromium. Объявление отображается в верхней части веб-страницы Outlook, а также дает ссылку на скачивание Edge. Согласно объявлению, Outlook.com и новый Edge лучше работают вместе.



Это не первый раз, когда Microsoft делает такую рекламу. Недавно компания размещала объявление в меню Пуск Windows 10, предлагающее пользователям Firefox перейти на Edge на Chromium.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • 0
Похожие новости
Меню Пуск Windows 10 рекомендует новый Edge пользователям Firefox

Меню Пуск Windows 10 рекомендует новый Edge пользователям Firefox

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft отключила возможность удаления стабильной сборки Edge на Chromium в сборке Windows 10 Build 18362.418

Microsoft отключила возможность удаления стабильной сборки Edge на Chromium в сборке Windows 10 Build 18362.418

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Canary Build 79.0.293.0

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Canary Build 79.0.293.0

Microsoft рекламирует браузер Microsoft Edge в меню Пуск

Microsoft рекламирует браузер Microsoft Edge в меню Пуск




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 11727
+0  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986