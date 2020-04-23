Microsoft начала рекламировать новый Edge в Outlook
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:19
- Просмотров: 86
Компания Microsoft рекламирует Microsoft Edge на Chromium в Outlook.
При открытии Outlook.com в Google Chrome Microsoft показывает объявление, предлагающее пользователям загрузить Edge на Chromium. Объявление отображается в верхней части веб-страницы Outlook, а также дает ссылку на скачивание Edge. Согласно объявлению, Outlook.com и новый Edge лучше работают вместе.
Это не первый раз, когда Microsoft делает такую рекламу. Недавно компания размещала объявление в меню Пуск Windows 10, предлагающее пользователям Firefox перейти на Edge на Chromium.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
Похожие новости
Microsoft отключила возможность удаления стабильной сборки Edge на Chromium в сборке Windows 10 Build 18362.418
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 11727
+0Комментариев: 39431
+0Пользователей: 9986