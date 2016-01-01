Microsoft может работать над приложением HoloScreens
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:13
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Microsoft может разрабатывать приложение для имитации нескольких виртуальных экранов для HoloLens и рабочего стола. Скриншоты приложения для HoloLens были обнаружены пользователем под ником «WalkingCat», которые показывают процесс настройки приложения. Скорее всего, приложение под кодовым названием «Mirage», исходя из слов на скриншотах, называется HoloScreens, если верить «WalkingCat».
Приложение HoloScreens позволяет пользователям использовать виртуальную настройку нескольких мониторов, позволяя им размещать дополнительные мониторы и настраивать их макеты вместе с основным экраном. Хотя это устраняет необходимость в дорогостоящих физических настройках нескольких мониторов, интересно видеть, что такое приложение создается для HoloLens.
Тем не менее, пользователь под ником «WalkingCat» также нашел две ссылки на скачивание для Mirage и Santos, причем последняя является кодовым названием десктопного приложения.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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