OneDrive теперь поддерживает дифференциальную синхронизацию для всех файлов и всех клиентов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:25
- Просмотров: 115
Компания Microsoft выпустила функцию дифференциальной синхронизации для OneDrive.
Функция дифференциальной синхронизации дает возможность синхронизировать только измененные части больших файлов, а не весь файл. Это ускоряет процесс синхронизации файлов для этих файлов. Это также уменьшает время, необходимое для загрузки и скачивания файла, а также потребляемую пропускную способность. Помимо типов файлов Office, эта функция поддерживает распространенные типы файлов, такие как JPEG, PDF, MOV, MP4 и т. д., хранящиеся в OneDrive и SharePoint.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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