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Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:58
  • Просмотров: 71

Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft 365.

Внедрение Yammer в Teams — В ноябре прошлого года на Ignite Microsoft представила новое приложение Yammer с прекрасным новым дизайном, который поддерживает сообщество, обмен знаниями и вовлечение сотрудников. Новое приложение Yammer включает в себя полностью интерактивное приложение Yammer под названием «Сообщества», которое переносит ваши сообщества и разговоры непосредственно в Microsoft Teams. Проще говоря: это Yammer, но в Teams. Больше никаких переключений между приложениями или путаницы в выборе места для общения — просто прикрепите приложение Yammer к панели навигации и начните находить сообщества, знания и разговоры вместе с вашими проектами, чатами и собраниями. Установите приложение Yammer в Teams, чтобы начать работу.



Испытайте новое приложение Yammer на мобильном — Новое приложение Yammer для iOS и Android объединяет всю вашу организацию с переработанным интерфейсом событий в реальном времени, который позволяет всем смотреть и участвовать прямо в приложении, расширяя взаимодействие в масштабах всей компании. Кроме того, мобильные пользователи могут использовать новые макеты и стили Yammer, которые облегчают поиск содержимого и публикацию ответов, например комментариев, а также улучшенный предварительный просмотр изображений, видео, ссылок и файлов. Наконец, Microsoft улучшила производительность загрузки вложений и больших видео. Загрузите или обновите свое приложение из App Store или Play Store.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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