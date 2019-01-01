Microsoft заработала $35 млрд в третьем финансовом квартале 2020 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:45
- Просмотров: 56
Компания Microsoft смогла заработать $35 млрд ($10.8 млрд чистой прибыли) в третьем финансовом квартале 2020 года. Если брать аналогичный период прошлого года, то компания заработала $30.6 млрд ($8.8 млрд чистой прибыли).
Вот основные моменты пресс-релиза этого квартала:
• Выручка составила $35 млрд (увеличилась на 15%);
• Операционная прибыль составила $13 млрд (увеличилась на 25%);
• Чистая прибыль составила $10.8 млрд (увеличилась на 22%);
• Разводненная прибыль на акцию составила $1.4 (увеличилась на 23%);
Вот показатели категории More Personal Computing:
• Выручка увеличилась на 3% (до 4% в постоянной валюте);
• Доход от Windows OEM был относительно неизменным в годовом исчислении;
• Доход от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows вырос на 17% (до 18% в постоянной валюте);
• Доход от поисковой рекламы без учета затрат на привлечение трафика увеличился на 1%;
• Доход от контента и услуг Xbox увеличился на 2%;
• Доход от Surface увеличился на 1% (до 2% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Intelligent Cloud:
• Выручка увеличилась на 27% (до 29% в постоянной валюте);
• Доход от серверных продуктов и облачных сервисов увеличился на 30% (до 32% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Azure на 59% (до 61% в постоянной валюте);
• Доход от корпоративных услуг увеличился на 6% (до 7% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Productivity and Business Processes:
• Выручка увеличилась на 15% (до 16% в постоянной валюте);
• Доход от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов увеличился на 13% (до 15% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Office 365 Commercial на 25% (до 27% в постоянной валюте);
• Доход от продаж продуктов Office Consumer и облачных сервисов увеличился на 15% (до 17% в постоянной валюте) при продолжающемся росте числа подписчиков Office 365 Consumer до 39.6 млн;
• Доход LinkedIn увеличился на 21% (до 22% в постоянной валюте);
• Доход от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличился на 17% (до 20% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Dynamics 365 на 47% (до 49% в постоянной валюте);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Rambler
+7Новостей: 11753
+2Комментариев: 39433
+0Пользователей: 9986