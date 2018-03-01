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Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:43
  • Просмотров: 67

Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft Teams

Компания Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft Teams.

Увеличение количества одновременных видео на собраниях Teams

Виртуальные разговоры лицом к лицу — это новая норма для удаленной работы, и сейчас, как никогда, важно чувствовать связь с теми, с кем вы встречаетесь. Microsoft увеличивает количество участников, которые могут одновременно просматриваться на этапе собрания Teams, с 4 до 9. Этот новый опыт оптимизируется для участников, которые включили видео и размещают оставшихся участников ниже стадии собрания. Чтобы обеспечить высокое качество звука и видео, макет будет адаптироваться в зависимости от пропускной способности пользователя и изменять количество отображаемых видео, чтобы обеспечить наилучший опыт собрания.

Поднятая рука

Извините меня! Функция «Поднятая рука» в Teams позволяет участникам собрания определить, что они хотят говорить, что облегчает активное участие в больших собраниях. Каждый увидит визуальный сигнал на посетителе — а также в списке участников, который определяет приоритет того, кто поднял руку первым, — и может предоставить им возможность участвовать в разговоре.

Фоновые эффекты

Держите внимание на себе, а не на том, что позади вас! Microsoft опирается на очень популярную функцию размытия видео на собраниях Teams с фоновыми эффектами. Эта новая функция в Teams позволяет участникам собрания настраивать фон видео из списка предварительно выбранных изображений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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