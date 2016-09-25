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Microsoft Inspire 2020 будет бесплатным виртуальным мероприятием

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:38
  • Просмотров: 93


Еще в марте Microsoft подтвердила отмену Inspire 2020. Мероприятие планировалось провести в Лас-Вегасе с 20 по 24 июля, но было отменено из-за пандемии коронавируса. Microsoft заявила, что компания работает с властями и партнерами, чтобы найти «альтернативные способы» проведения мероприятия.

Сегодня Microsoft обновила официальный сайт Inspire, и теперь он включает в себя заметку, подтверждающую даты проведения мероприятия в виртуальном формате. Кроме того, Microsoft решила сделать это мероприятие бесплатным для всех. Мероприятие состоится 21–22 июля 2020 года, а регистрация на него начнется в июне.
Илья Источник:
artner.microsoft.com
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