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Microsoft увеличит размер группового чата Teams в этом месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:16
  • Просмотров: 106


Microsoft развёртывает новое обновление для Teams, которое увеличит размер группового чата до 250, по сравнению с текущим лимитом в 100 членов. Эта возможность указана как находящаяся в стадии разработки в дорожной карте и, как ожидается, будет развёрнута для всех арендаторов к середине мая.

Как и в случае с предыдущим лимитом в 100 групп, у Microsoft есть несколько элементов управления, которые позволяют чатам не превращаться во взрыв уведомлений и отвлекающих факторов. Если в чате присутствует более 20 человек, следующие функции отключаются: автоматические ответы Outlook и сообщения о состоянии Teams; индикатор набора текста; видео и аудио звонки; совместное использование; и чтение квитанций.

К сожалению, в настоящее время нет способа ограничить количество пользователей, которые могут присоединиться к определенному чату. Microsoft говорит, что это запрашиваемая функция, но нет ни слова о том, когда эта возможность будет доступна для сервиса. Изменений в лимите 20 участников для звонков нет.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
petri.com
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