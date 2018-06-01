Microsoft увеличит размер группового чата Teams в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:16
- Просмотров: 106
Microsoft развёртывает новое обновление для Teams, которое увеличит размер группового чата до 250, по сравнению с текущим лимитом в 100 членов. Эта возможность указана как находящаяся в стадии разработки в дорожной карте и, как ожидается, будет развёрнута для всех арендаторов к середине мая.
Как и в случае с предыдущим лимитом в 100 групп, у Microsoft есть несколько элементов управления, которые позволяют чатам не превращаться во взрыв уведомлений и отвлекающих факторов. Если в чате присутствует более 20 человек, следующие функции отключаются: автоматические ответы Outlook и сообщения о состоянии Teams; индикатор набора текста; видео и аудио звонки; совместное использование; и чтение квитанций.
К сожалению, в настоящее время нет способа ограничить количество пользователей, которые могут присоединиться к определенному чату. Microsoft говорит, что это запрашиваемая функция, но нет ни слова о том, когда эта возможность будет доступна для сервиса. Изменений в лимите 20 участников для звонков нет.
Узнать другие подробности можно здесь.
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