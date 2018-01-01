Microsoft начала развёртывать функцию Sensitivity Labels для OneDrive и SharePoint
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:18
- Просмотров: 22
С таким количеством людей, работающих из дома, никогда не было большего риска непреднамеренной утечки корпоративных данных.
Решением Microsoft является Microsoft Information Protection (MIP), которая управляет безопасностью документов на протяжении всего их путешествия по вашей корпоративной сети.
В настоящее время Microsoft развёртывает новую функцию – Sensitivity Labels, которая позволяет создавать метки для документов, файлов и политик вокруг них, а затем позволяет конечным пользователям маркировать документы соответствующими тегами.
Функция Sensitivity Labels теперь доступна для файлов Office в SharePoint и OneDrive в качестве шага к обеспечению комплексной защиты документов и электронной почты в службах Microsoft 365.
Теперь пользователи могут применять Sensitivity Labels с помощью политик защиты не только в приложениях Office для Windows, Mac, iOS и Android, но и в Office в Интернете. Пользователи будут видеть чувствительность в качестве параметра на ленте Office в Интернете и в качестве имени применяемой метки в панели состояния.
Кроме того, для файлов, помеченных и защищенных шифрованием и хранящихся в SharePoint и OneDrive, будут включены следующие возможности:
• Соавторство с использованием веб-приложений Office;
• Поиск контента в этих документах;
• Защита с использованием шифрования сохранится даже после загрузки файла;
• Office 365 eDiscovery теперь поддерживает полнотекстовый поиск для этих зашифрованных файлов с метками;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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