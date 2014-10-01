Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для OneDrive

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:17
  • Просмотров: 116


Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для OneDrive.

Метки чувствительности с защитой для файлов Office в OneDrive и SharePoint

Метки чувствительности играют центральную роль в защите критически важных для бизнеса данных с помощью Microsoft Information Protection (MIP). Администраторы могут создавать метки чувствительности и связывать политики защиты, такие как шифрование и визуальная маркировка, позволяя пользователям классифицировать и защищать организационные данные. Вы также можете быть уверены, что защита будет сохраняться с файлом в течение всего его жизненного цикла. Вчера Microsoft объявила о широкой доступности меток чувствительности с защитой для файлов Office в SharePoint и OneDrive. Это еще один шаг к обеспечению комплексной защиты документов и электронной почты в службах Microsoft 365.



Теперь пользователи смогут просматривать, восстанавливать и удалять предыдущие версии своих файлов прямо на своем рабочем столе через File Browser или Mac Finder.


Нажмите на изображение для демонстрации


Возможность удаления заблокированного файла

Microsoft получила отзывы о том, что люди не могут удалить документ в своем OneDrive, потому что они открыли его на другой вкладке на другом компьютере или кто-то другой открыл его и забыл об этом, фактически заблокировав документ. Эта новая функция позволяет вам, как владельцу файла, переопределить эту блокировку и удалить файл Office в OneDrive, пока кто-то (или вы сами) его открывает, намеренно или нет.



Синхронизация процесса обновления приложения

Microsoft выпускает обновления для синхронизации приложения для Windows и Mac через кольца проверки, которые включают кольца Insiders, Production и Deferred. Кольцо Deferred ранее называлось кольцом Enterprise.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft начала развёртывать функцию Sensitivity Labels для OneDrive и SharePoint

Microsoft начала развёртывать функцию Sensitivity Labels для OneDrive и SharePoint

Ignite 2019: Microsoft анонсировала несколько новых функций для OneDrive

Ignite 2019: Microsoft анонсировала несколько новых функций для OneDrive

Инсайдеры Office могут установить сборку 11929.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 11929.20002

Microsoft анонсировала апрельский пакет функций для Microsoft 365

Microsoft анонсировала апрельский пакет функций для Microsoft 365

Microsoft обновила OneDrive для WP

Microsoft обновила OneDrive для WP




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
+7  
Новостей: 11784
+0  
Комментариев: 39434
+0  
Пользователей: 9986