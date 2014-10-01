Компания Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для OneDrive
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:17
- Просмотров: 116
Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для OneDrive.
Метки чувствительности с защитой для файлов Office в OneDrive и SharePoint
Метки чувствительности играют центральную роль в защите критически важных для бизнеса данных с помощью Microsoft Information Protection (MIP). Администраторы могут создавать метки чувствительности и связывать политики защиты, такие как шифрование и визуальная маркировка, позволяя пользователям классифицировать и защищать организационные данные. Вы также можете быть уверены, что защита будет сохраняться с файлом в течение всего его жизненного цикла. Вчера Microsoft объявила о широкой доступности меток чувствительности с защитой для файлов Office в SharePoint и OneDrive. Это еще один шаг к обеспечению комплексной защиты документов и электронной почты в службах Microsoft 365.
Теперь пользователи смогут просматривать, восстанавливать и удалять предыдущие версии своих файлов прямо на своем рабочем столе через File Browser или Mac Finder.
Нажмите на изображение для демонстрации
Возможность удаления заблокированного файла
Microsoft получила отзывы о том, что люди не могут удалить документ в своем OneDrive, потому что они открыли его на другой вкладке на другом компьютере или кто-то другой открыл его и забыл об этом, фактически заблокировав документ. Эта новая функция позволяет вам, как владельцу файла, переопределить эту блокировку и удалить файл Office в OneDrive, пока кто-то (или вы сами) его открывает, намеренно или нет.
Синхронизация процесса обновления приложения
Microsoft выпускает обновления для синхронизации приложения для Windows и Mac через кольца проверки, которые включают кольца Insiders, Production и Deferred. Кольцо Deferred ранее называлось кольцом Enterprise.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 11784
+0Комментариев: 39434
+0Пользователей: 9986