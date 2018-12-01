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Microsoft выпустила обновление для Microsoft Launcher Preview

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 04:26
  • Просмотров: 178


Компания Microsoft выпустила обновление для Microsoft Launcher Preview.

Вот список новых функций:

• Теперь можно скрывать приложения;
• Теперь можно выбирать нескольких приложений одновременно;
• Вы можете закреплять определенные виджеты из ленты на новой странице;

Илья Источник:
neowin.net
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