Microsoft добавила эмуляцию двух экранов в Chromium
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:55
- Просмотров: 141
Компания Microsoft добавила эмуляцию двух экранов в Chromium.
Эмулятор будет поддерживать:
• Microsoft добавила несколько устройств. Surface Duo и Galaxy Fold;
• Характеристика ориентации устройства расширена, чтобы включить режим двойного экрана: горизонтальный охват и вертикальный охват;
• Устройство может иметь шарнир в режиме двойного экрана, который отображается, если он предусмотрен;
• Панель эмуляции имеет дополнительную кнопку для охвата: расширение вида устройства с одного экрана на два экрана. Добавлены новые иконки;
• Вращение и другие функции, связанные с эмуляцией, прекрасно работают при наличии шарнира;
В настоящее время эта функция скрыта за экспериментальным флагом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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