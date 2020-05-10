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Microsoft добавила эмуляцию двух экранов в Chromium

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:55
  • Просмотров: 141


Компания Microsoft добавила эмуляцию двух экранов в Chromium.

Эмулятор будет поддерживать:

• Microsoft добавила несколько устройств. Surface Duo и Galaxy Fold;
• Характеристика ориентации устройства расширена, чтобы включить режим двойного экрана: горизонтальный охват и вертикальный охват;
• Устройство может иметь шарнир в режиме двойного экрана, который отображается, если он предусмотрен;
• Панель эмуляции имеет дополнительную кнопку для охвата: расширение вида устройства с одного экрана на два экрана. Добавлены новые иконки;
• Вращение и другие функции, связанные с эмуляцией, прекрасно работают при наличии шарнира;





В настоящее время эта функция скрыта за экспериментальным флагом.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
windowslatest.com
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