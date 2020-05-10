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Outlook.com получит новые функции

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:23
  • Просмотров: 168


Дорожная карта Microsoft 365 показала, что Microsoft работает над функцией «Текстовые предложения», которая предлагает предлагаемые ответы на основе содержимого вашей электронной почты.



Microsoft также работает над функцией «Отправить позже» для Outlook.com, которая позволит пользователям устанавливать время отправки электронной почты.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest
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